Эксперт рассказал, как продвигать личный бренд

Управляющий партнер брендингового агентства Untwist, преподаватель МВА и Школы гастрономического бизнеса Анна Куропятник рассказала алтайским предпринимателям, что такое личный бренд и зачем его надо продвигать.

Зачем он нужен

– Личный бренд отражает восприятие человека как эксперта в определенной области. И чем больше людей считают вас специалистом, тем сильнее бренд, – объясняла Куропятник. – Поэтому задача каждого предпринимателя – работать над расширением аудитории «поклонников».

Специалисту, который работает в найме, тоже нужен личный бренд. Когда он устраивается в новую компанию, то работодатель обращает внимание не только на предоставленное резюме, но и на активные социальные сети, которые ведет соискатель, на его экспертные выступления в целевых аудиториях. Ценность такого кандидата гораздо выше и помогает ему претендовать на более высокую зарплату.

С чего начинать самозанятым…

Допустим, женщина, которая относит себя к категории «я ж мать», может сформировать из своего опыта какое-то предложение. Например, рассказать о собственной системе хранения игрушек, которая сбережет нервные клетки других матерей. А любитель путешествовать может продавать пошаговые инструкции или списки советов по уникальным местам своих поездок.

В личном бренде важно не только то, чем вы сейчас занимаетесь, но весь ваш опыт. Поэтому его нужно проанализировать и представить в самом лучшем виде, чтобы как можно сильнее заинтересовать потенциальных клиентов и выделиться на общем фоне.

… и предпринимателям

– Когда я стала работать над личным брендом, то поняла, что лучший бизнес-проект – это я. И тогда подходы ко мне должны быть, как к бизнесу, – вспоминает девушка.

Для начала она советует понять, с чем выходить на рынок. Либо с продажами услуг и товаров своей компании, либо можно дополнительно создать личные продукты в виде консультаций, курсов, наставничества, мастер-классов. Кроме основного предложения, обычно рассчитанного на ядро целевой аудитории, можно иметь и побочные для групп, у которых меньше возможности покупать, другой тип мышления, способ потребления. Поэтому в линейке нужно иметь как минимум четыре продукта. Первый из них – лид-магнит.

– Это бесплатный продукт, например, подборка о трендах дизайна 2024 года или вебинар, который уже использовали раньше, – объясняет предпринимательница. – И когда человек его посмотрит, заинтересуется вашей экспертностью, то затем ему можно уже предлагать недорогой продукт, в котором более подробно рассказать то же самое.

Далее клиенту, который уже «на крючке», продается основной продукт, а кому-то делается VIP-предложение, предусматривающее максимальное участие в решении проблемы заказчика.

Анна предлагает позиционировать не только продукт компании, то есть показывать отличие от других, но и чем личная экспертность предпринимателя лучше остальных. И в этом хорошо помогает работа с архетипами и психотипами, которая позволяет разобраться в себе и своих ценностях, определить свою миссию и стратегию.

Личный опыт

– Первое правило – просто делать, не откладывая в долгий ящик. Кто хочет сразу сделать на пятерку, тот будет только готовиться и не сдвинется с мертвой точки, – уверена эксперт. – Троечники по жизни обычно успешнее отличников, потому что они не боятся неудач.

Анна рассказывает, как она, не имея опыта, начала делать интервью с коллегами-маркетологами, выясняя, как они запускали свои проекты. А потом стала выкладывать записи в YouTube. Одно интервью и рассылка его знакомым рестораторам позволили в первый же месяц привлечь двух клиентов. Из интервью они поняли, что разделяют ее ценности и предложили работу, на которой компания Куропятник заработала миллион рублей.

Ей приходилось делать проекты с певцом Сосо Павлиошвили и удалось получить от него положительный отзыв. Этот факт стал хорошим вкладом в ее личный бренд и принес дополнительных клиентов.

Все записи своих выступлений предпринимательница выкладывает в социальных сетях. И это тоже приносит заказчиков.

Постепенно выступления на публике, социальную активность предпринимателя в сетях заметили журналисты и сообщали о них в своих СМИ. Анне предложили написать авторскую колонку про ресторанный бизнес и стали часто упоминать в обзорах специализированного издания.

Затем ее пригласили в Сочи на фестиваль «Гастрит». И одно это выступление принесло трех клиентов. За прошлый год девушка выступила более 20 раз перед тремя с лишним тысячами человек.

Для повышения статуса она советует выступать организатором мероприятий. Помимо самоутверждения, это дает признание со стороны органов власти. Затем возможность претендовать на государственный грант. А это 1–5 млн рублей. И вам не надо думать, где взять деньги на продвижение вашего бизнеса.

Благодаря бесплатному проекту она получила огромное количество партнеров, которые готовы поддержать.

Для того, чтобы вас воспринимали экспертом в определенной нише, лучше всего преподавать. Анна читает в МВА курс брендинга. В прошлом году на защиту дипломов к выпускникам бизнес-школы пришло 15 рестораторов и несколько журналистов, что усилило мнение профессионалов о Куропятник как о сильном эксперте.

Кроме того, она советует вступать в сообщества предпринимателей и проявлять там инициативу. Анна состоит в четырех комитетах новосибирского отделения «ОПОРА России», и широкие знакомства с коллегами позволяют ей решать свои бизнес-задачи.

– Главное в работе над личным брендом – переломить себя, – резюмирует Анна. – Это как сесть на шпагат. Вначале будет не очень приятно, но потом становится легче и ты даже получаешь удовольствие. Поэтому работайте на себя, понимая свою цель.

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Взято отсюда.

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