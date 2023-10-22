Эксперт рассказал, как сохранить хлеб свежим до 12 дней

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Существуют способы сохранить хлеб свежим до 12 дней, сообщил в беседе с RT преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов. Пишет МК.

Он отметил, что сохранить хлеб свежим дольше обычного помогают контейнеры из древесины, которая формирует благоприятный микроклимат для хлебобулочных изделий, а также имеет бактерицидные свойства. Лучше всего для этих целей подойдут хлебницы из можжевельника, берёзы или лиственницы. Вместе с тем, отметил, он деревянную хлебницу придется менять раз в 2-3 года, так как она пачкается и впитывает запахи.

«Дерево — до двух суток, далее хлеб и хлебобулочные изделия начнут черстветь, пластик, металл — до трёх суток, потом может появляться плесень», — объяснил специалист.

Он также отметил, что при хранении хлеба в полиэтиленовом пакете придется делать отверстия, чтобы не допустить появления парникового эффекта.

«Вместо полиэтилена допускается использовать металлическую пищевую фольгу. Также подходят для хранения хлеба и хлебобулочных изделий керамические горшки, кастрюли».

Он также порекомендовал выпечку из пшеничной и ржаной муки хранить отдельно.

По его словам, специальные бумажные пакеты, в которых продают хлеб в магазинах, защищают от пыли, грязи, позволяют хлебу и хлебобулочным изделиям дышать, но при этом не защищают от высыхания.

По его словам, в настоящее время уже есть в продаже многоразовые специальные пакеты, оснащённые перфорированными прокладками. В них хлеб может быть свежим до 10-12 дней.

ФОТО: FREEPIK.COM/AUTHOR/AZERBAIJAN-STOCKERS

Автор: vizitka01

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