Эксперт рассказал, какие изменения вступили в силу в законе о занятости

Нововведения будут вступать в силу постепенно: часть статей – с 1 января, — а далее на протяжении года

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В 2024 году закон о занятости обновится. Как объяснил радио “Бизнес ФМ Барнаул” начальник отдела кадрового центра “Работа России” Илья Бень, нововведения будут вступать в силу постепенно: часть статей – с 1 января, а далее – на протяжении года.

“Первое принципиальное изменение – каждый год будет проводиться индексация максимального и минимального размеров пособия по безработице. Проходить это будет каждый год – 1 февраля, – исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Сам коэффициент индексации будет определяться правительством”, – сказал специалист. Второе изменение – перечень категории занятых граждан, которых нельзя признавать безработными. Раньше ими были обучающиеся по очной форме. По новому закону они не являются занятыми. Кроме того, добавились новые категории занятых. Например, ими теперь считаются граждане, которые занимаются ведением личного подсобного хозяйства и реализуют произведенную продукцию по договорам.

Новый закон вводит изменение для самозанятых, которые прекратили работу. До 1 января люди, которые закрыли предпринимательскую деятельность или перестали быть самозанятыми, получали пособие три месяца.

“Теперь, если у человека за последние 12 месяцев перед увольнением было не менее 26 недель оплачиваемой работы, то этот человек будет получать пособие при признании безработным в процентном отношении к среднему заработку полгода”, – сказал Бень. Также государство придумало, как мотивировать устраиваться на работу детей-сирот. Им предлагают доплату в случае трудоустройства: назначаются доплаты от центра занятости, которые повышают их зарплату до средней по региону.

“Условно, если зарплата средняя по региону 45 тысяч, а сирота устраивается на 20 тысяч, то ему центр занятости будет еще 25 доплачивать за полный отработанный месяц работы”, – сказал эксперт.Это те основные изменения, которые уже действуют для граждан. Кроме того, новый закон изменил и некоторые положения для работодателей, рассказал Бень.

“Для работодателей тоже есть изменения. Например, по представлению работодателями в органы службы занятости через портал “Работа России” сведений о высвобождении работников, о неполной занятости, о вакансиях. Раньше в законе не были прописаны четкие сроки. Теперь этот вопрос решенный – прописаны определенные даты, когда работодатели обязаны представлять те или иные сведения, которые помогли бы государству регулировать ситуацию на рынке труда”, – заявил эксперт.Узнать подробности можно в статьях 53 и 54 закона о занятости. Всего же, по словам эксперта, в силу уже вступило 12 пунктов обновленного документа. А с марта начнут действовать изменения, которые призваны бороться с нелегальной занятостью. Об этом мы расскажем в следующих материалах.

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