Эксперт рассказал, когда прилетают и чем питаются «славные пташки» чечетки

Жители Сибири стали чаще замечать на деревьях чечеток. О том, что это за птицы, рассказал орнитолог Алексей Яновский.

По словам эксперта, многие виды зимующих в Сибири певчих птиц с осени до весны кочуют в пределах больших территорий и могут в города. Чечетки мелодично, тихо щебечут, перекликаясь в небольших группах сородичей. Не зря их называют «славными пташками». Кормятся семенами высоких трав, таких как крапива, полынь, репейник. Но в городах предпочитают питаться семенам берез.

Алексей Яновский подчеркивает, что в городах чечетки могут гостить до апреля, а после улетают. Это связано с тем, что из-за отсутствия снега им не видны те самые семена берез, которые лежат у подножий деревьев, пишет «КП-Новосибирск» .

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Взято отсюда.

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