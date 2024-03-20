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Эксперт рассказал, нужна ли мобилизация для санитарной зоны на Украине

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Эксперт рассказал, нужна ли мобилизация для санитарной зоны на Украине

Армия России Фото: vk.com/mil

Эксперт считает, что для защиты Черноморского флота от атак может потребоваться полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. Санитарная зона должна уходить примерно на 100 км вглубь Украины

Российская армия не нуждается в дополнительной мобилизации. За счет добровольцев идет постоянное накопление резервов, поэтому санитарная зона на Украине не требует привлечения военной силы, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает Ura.ru.

“Каждый день контракт с Минобороны заключают как минимум полторы тысячи человек. Это полк. Я думаю, к концу апреля наши резервы будут насчитывать более 100 тысяч человек”, – отметил Дандыкин.

Эксперт отметил, что санитарная зона должна быть как минимум 80–100 километров вглубь Украины. Это территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Есть вероятность, что ВСУ придется отодвинуть еще дальше, если Запад передаст Украине дальнобойные ракеты.

Взято отсюда

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