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Пластиковые окна в Горняке

Эксперт рассказал о том, как изменился ипотечный рынок и что будет дальше

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Многое зависит от программ господдержки

Эксперт рассказал о том, как изменился ипотечный рынок и что будет дальше

Деньги / Фото: pxhere.com/ru/photo/572367

Эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин рассказал о том, как изменился ипотечный рынок и что его ждет дальше. Его слова передает “Бизнес ФМ Барнаул”.

По данным Центробанка, количество выданных кредитов в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом на 53%. Кроме того, обновлен абсолютный рекорд этого показателя, который был зафиксирован в 2021 году, на 6,7%. Также 2023-й стал рекордным по выдаче ипотеки с господдержкой. Объем льготных кредитов составил больше 60% общего объема ипотечных кредитов и достиг 4,7 трлн рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.

“Рынок недвижимости в целом не остановился. Но живет в основном только за счет поддержки “первички”. Государство выделило колоссальные деньги на господдержку, поэтому льготные программы и заняли такую большую долю. Конечно, сказалось и то, что из-за высокой ключевой ставки буквально встал вторичный рынок, отсюда и такой рост “первички”, под которую и выдается господдержка”, – отметил Дворядкин.

Плюсом от господдержки стало то, что многие люди смогли улучшить условия жизни, но при этом деньги осели в банках. 

“Остается надеяться, что господдержка жилья сохранится, тогда рынок недвижимости будет как-то жить. И что все же найдется способ поддержать и вторичный рынок, который, увы, сейчас стагнирует. Потому что банки делать это явно не будут, пока сохраняется высокая ключевая ставка ЦБ”, – добавил эксперт.

Горняк22

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