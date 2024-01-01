Банкет, фуршет, застолье Фото: unsplash.com

Эксперт посоветовала не оставлять еду на столе или в холодильнике слишком долго. По рекомендации специалиста, лучше заморозить мясные блюда и фарш после застолья до следующего употребления

После празднования Нового года обычно остается множество блюд. Их необходимо хранить в соответствии со сроком годности. Так, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Великобритании Сильвия Андерсон рассказала, что можно заморозить, а что лучше съесть в первую очередь. Об этом сообщает “Газета.ru”.

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