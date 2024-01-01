Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Эксперт рассказала, как правильно хранить блюда после новогоднего застолья

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Эксперт рассказала, как правильно хранить блюда после новогоднего застолья

Банкет, фуршет, застолье Фото: unsplash.com

Эксперт посоветовала не оставлять еду на столе или в холодильнике слишком долго. По рекомендации специалиста, лучше заморозить мясные блюда и фарш после застолья до следующего употребления

После празднования Нового года обычно остается множество блюд. Их необходимо хранить в соответствии со сроком годности. Так, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Великобритании Сильвия Андерсон рассказала, что можно заморозить, а что лучше съесть в первую очередь. Об этом сообщает “Газета.ru”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

День 676-й. Самое важное к утру 1 января

01.01.2024

 Новости Барнаул

Избавляйтесь от всего токсичного. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

01.01.2024

 Интересное

О втором сезоне “Слово пацана” намекнул режиссер сериала

01.01.2024

 Интересное

День 676-й. Самое важное к утру 1 января

01.01.2024

 Интересное

Избавляйтесь от всего токсичного. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

01.01.2024

 Мир

Новые законы с 1 января 2024 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

01.01.2024

 Новости Рубцовск

С Новым, 2024 годом!

01.01.2024

 Погода

Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре до 1 января

01.01.2024

 Авто и дороги

МБУ «Автодорстрой» устраняет последствия снегопада

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix