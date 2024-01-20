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Эксперт рассказала, когда выгодней искать специалистов, а когда лучше их учить

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“Талант с рынка” даст свежий взгляд, но его наем может привести к демотивации других работников

Эксперт рассказала, когда выгодней искать специалистов, а когда лучше их учить

Фото: unsplash.com

Любой работодатель сталкивается с дилеммой – подобрать сотрудников с рынка или развить внутренних специалистов. Какой вариант выгоднее, в эфире “Бизнес ФМ Барнаул” рассказала руководитель студии HR-проектов “Штат 3” Татьяна Клейтановская.

По словам эксперта, “талант с рынка” даст свежий взгляд со стороны – он уже является специалистом с собственными связями и быстрее адаптируется. При этом всегда такой сотрудник остается “котом в мешке”. Кроме того, финансово это затратнее, а уже нанятых сотрудников демотивирует.

При этом уже нанятый сотрудник обычно имеет мотивацию работать и заточен под ценности компании. Он знает продукт и команду. Кроме того, такой подход дешевле. Вместе с тем есть и негативные стороны – работник может не справиться, долго обучаться и иметь “зашоренный” взгляд.

По этой причине можно сделать вывод, что нанимать сотрудников со стороны лучше, когда компания быстро растет и вы:

  • хотите получить результат за короткий промежуток времени;
  • готовы тратить деньги и время на наем и поиск;
  • понимаете, что в команде сейчас нет людей, которые могут войти в новую роль.

Выращивать свои кадры для бизнеса будет эффективно, если:

  • в приоритете создание команды для длительного сотрудничества;
  • в штате есть перспективные сотрудники, которые могут справиться с новыми задачами;
  • есть сотрудник, которого экономически выгодно заменить и прокачать в другой области, учитывая его “мягкие” и “твердые” навыки.

Большинство HR-сотрудников и руководителей придерживаются гибридного подхода в этом вопросе. В реальной жизни невозможно решать эту задачу только одним единственным способом, однако тренд на развитие уже имеющихся сотрудников результативен, если компания настроена на работу “вдолгую”.

Горняк22

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