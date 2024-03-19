Эксперт рассказала, на сколько подорожали автобусные туры на Алтае

Причина – рост цен на топливо и повышение заработной платы сотрудникам из-за инфляции

Рейсовый автобус / Фото: unsplash.com

Автобусные туры по России стали дороже. Как сообщает Business FM* Барнаул со ссылкой на Российский союз туриндустрии, за 2023 год цены на перевозки туристов поднялись в среднем на 35%.

Причина – рост стоимости топлива и повышение заработной платы сотрудникам из-за инфляции. Также огромную роль в удорожании автобусных перевозок сыграла индексация утилизационного сбора для юридических лиц. В итоге сейчас приобретение автобуса, который произвели в Китае, обходится российским туроператорам дороже на 70% и выше, чем годом ранее.

В Алтайском крае в среднем произошло подорожание автобусных туров на 20%. Об этом рассказала директор турагентства “Охота” Наталья Белоусова.

“Повышение цен на автобусную перевозку имеет место быть, в том числе и перед предстоящим летним сезоном. Это не повлияет на число туристов в регионе, потому что цены растут не только на автобусные туры, но и на другие услуги. Те люди, которые планировали доставку на автобусе или автобусные туры, по-прежнему будут их планировать, но уже с учетом новых цен. Но рост цен однозначно будет в этом году. Думаю, у всех по-разному, но в среднем рост будет 20%”, – сказала эксперт.А что входит в стоимость автобусных туров и сколько в среднем это обходится? Например, цена недельной поездки в 2023 году была от 42 900 рублей на одного человека при заселении в двухместный номер. В этом году за точно такие же условия уже нужно будет заплатить на 5 тысяч дороже. В сумму в том числе входит трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и экскурсии.

Станет ли повышение цен на автобусные туры причиной отказаться от поездки на Алтай или же желание увидеть вживую горы и природу пересилит – покажет скорый туристический сезон. К слову, за прошлый год Алтайский край посетили свыше 2,3 млн туристов.

*Business FM (“Бизнес ФМ”)

Горняк22



Источник