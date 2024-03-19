Бананы. Фрукты Фото: Pixabay.com

На смену эквадорским бананам в России появятся бананы из Индии. Эксперт предупредил, что, помимо высокой цены, у них будет другой вкус, который могут не оценить потребители

В России бананы подорожают и будут реже встречаться в магазинах из-за снижающегося спроса. Такой прогноз дал гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков, сообщает Ura.ru.

“Цены на бананы могут подняться на 20–30%. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью”, – объяснил Федяков.

При этом если магазины будут повышать цены еще сильнее, то покупатели будут отказываться от продукции.

Напомним, на смену эквадорским в Россию приедут бананы из Индии. По предварительным данным, первая партия на 3 тысячи тонн уже прибыла в один из российских портов. Это также повлияло на их цену.

Аналитик также предупредил, что вкус бананов не из Эквадора будет другим и нет гарантий, что потребители его оценят.

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