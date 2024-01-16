Экспертиза на строительство школы №31 в Бийске будет готова к концу января

Источник финансирования будет определен только после положительного заключения на строительство нового объекта

В администрации Бийска поставили конкретные сроки готовности экспертизы на строительство школы №31 в Бийске.

Напомним, школа располагалась в поселке Нагорный, и проблема была “заложена” в здание еще на этапе строительства, в 1964 году. В 1980-е годы появились трещины, которые вначале пытались остановить. В 2000 году пришлось закрыть спортивный зал, столовую и другие части здания, а к 2021 году занятия здесь полностью прекратились. Юридически ребята остались “учиться” в школе №31, а физически – были распределены в другие школы, куда по сей день вынуждены добираться на предоставленном городом транспорте.

Вскоре старое здание демонтировали, обещали возвести на его месте новое. Однако, “тишина про школу №31” сильно затянулась, а сроки то и дело сдвигались. По последним данным, проектно-сметная документация на строительство школы №31 на данный момент находится на проверке в КАУ “Государственная экспертиза Алтайского края”.

– Есть же конкретные сроки каждого этапа, с начала ноября одно и тоже слышим – находится на проверке в КАУ “Государственная экспертиза Алтайского края”, – переживают в инициативной группе из Бийска, требуя более точных ответов. – Озвучьте точный срок по плану мероприятий! Под какую программу будет строиться школа №31.

Как пояснили в мэрии, ожидаемый срок первичной проверки – до 31 января этого года.

– Сроки начала строительства и сдачи в эксплуатацию “СОШ №31” будут определены после получения положительного заключения государственной экспертизы Алтайского края и определения дальнейшего источника финансирования строительства нового объекта, – более развернуто ответили в администрации Бийска на полученный запрос.

К концу января родители из инициативной группы планируют поучаствовать в расширенном личном приеме с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края для обсуждения вопроса о перспективах выделения финансирования и строительства школы.

– Будем надеяться, что на данном приеме нам более конкретно расскажут о сроках готовности ПСД, а также источниках финансирования, – говорят они.

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Взято отсюда