Эксперты из Алтайского края рассказали, чего ожидают от послания президента Федеральному собранию

Церемонию покажут 29 февраля по федеральным каналам, доступна она будет и в Интернете. Начнется оно в 12:00 по Москве. Нынешнее послание станет 29-м в истории современной России. На выступлении, как правило, присутствуют члены Совфеда, депутаты Госдумы, политические деятели и многие другие. В этом году среди гостей также будут участники СВО.

В ходе послания глава государства подводит итоги года, обозначает свой взгляд на ситуацию о внешней политике, а также обозначает основные направления дальнейшего развития страны на ближайшие годы.

Так, в 2023 году Владимир Путин затронул ряд вопросов, связанных с проведением СВО: анонсировал новые льготы для российских бойцов, а также объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В то же время он отметил рост российской экономики к условиях санкций.

В 2018 году Путин заявил о появлении у России гиперзвукового оружия (проявившего затем себя в ходе СВО). В 2020 глава государства предложил увеличить маткапитал и внести правки в Конституцию.

Ожидается, что в послании-2024 будут озвучены планы на следующие шесть лет. По мнению Алексея Чеснокова, доцента кафедры частного права Алтайского филиала Президентской академии, члена Совета Общественной палаты Алтайского края, президент обратится к вопросам внешней политики, задачам СВО и, возможно, теме Приднестровья. И, скорее всего, коснется «социалки» и экономики.

– Ждем акцентов на усиление социальной поддержки населения, поощрение активной гражданской позиции, волонтерства, предпринимательства, – сказал Алексей Чесноков. – В сфере экономики возможен акцент на развитие регионов, в первую очередь, промышленное. В условиях переориентации на Восток неизбежно развитие транспортно-логистической структуры, формирование новых путей доставки сырья, полуфабрикатов, товаров. Алтайский край может хорошо проявить себя как международный транспортный центр на границе Китая, Монголии, Казахстана, иных стран Большого Алтая.

Также Чесноков ожидает усиления мер поддержки Дальнего Востока и Сибири, формирования промышленных центров, оказания помощи добровольному переселению соотечественников, участникам СВО и членам их семей. Не исключено, отметил эксперт, и появление новых национальных проектов.

Галина Буймова, председатель краевого отделения «Поискового движения России», уверена: президент уделит особое внимание вопросам сохранения независимости и государственной целостности, защиты нашего суверенитета.

– Кроме того, глава государства, как мне кажется, не обойдет вниманием вопросы социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни разных категорий граждан, – говорит Галина Буймова, – в том числе поддержки молодых семей, молодых специалистов (ученых, педагогов, медработников), поддержке участников СВО и их семей. Многое уже сделано, но еще многие механизмы предстоит «запустить»: каждый из нас должен ощутить спокойствие сегодня и почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

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