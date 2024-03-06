Пенсионер. Старость Фото: pixabay.com

Предполагается, что общим фактором, который способствует долголетию некоторых знаков зодиака, может стать отсутствие чрезмерного стресса в жизни

Согласно статистике, среди Раков, Овнов и Дев чаще встречаются долгожители. Это зачастую связано с их образом жизни, сообщает Rsute.ru.

Список долгожителей с 1955 года составляла организация Gerontology Research Group. В него вошли 59 человек, среди которых значительное количество родилось под знаками Рака, Девы и Овна. Кроме того, большинство долгожителей оказались женщинами.

Утверждается, что Раки в большинстве своем ведут здоровый образ жизни и стремятся к долголетию. Стимулом для этого являются преданность семье и забота о близких. Девы же славятся аккуратным и организованным образом жизни, поэтому часто придерживаются здорового питания и других полезных привычек.

Овны, несмотря на свою энергичность, также входят в список потенциальных долгожителей. Вероятно, в этом им помогает любовь к жизни и позитивный настрой, что сказывается на здоровье.

Напомним, ранее таролог Светлана Шери назвала знаки зодиака, которых может ждать успех в карьере в марте.

Взято отсюда