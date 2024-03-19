Деньги Фото: pixabay.com

Эксперты проанализировали вакансии по всей России. Выяснилось, что в ряде регионов зачастую самую большую зарплату получают врачи, водители и IT-специалисты

В Барнауле самой высокооплачиваемой вакансией в марте является мастер производственного цеха – ему предлагают зарплату от 90 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса SuperJob.

Также в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий попали:

специалист по выездному взысканию – от 80 тысяч рублей;

персональный менеджер – от 77,6 тысяч;

директор магазина – от 70 до 112 тысяч;

специалист по промышленной безопасности – от 60 тысяч рублей.

Согласно исследованию, предложениями с самыми высокими зарплатами в России стали вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих.

В Кирове, Хабаровске, Томске и Пензе такие зарплаты чаще предлагают врачам, во Владивостоке – инженерам связи, в Ижевске – главным бухгалтерам, в Хабаровске – заместителям гендиректора, в Астрахани – главным инженерам, в Липецке – агрономам-садоводам, в Саратове – руководителям швейного производства.

Ранее стало известно, какую зарплату получает командир атомной подлодки в России.

Взято отсюда