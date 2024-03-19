реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта в Барнауле

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта в Барнауле

Деньги Фото: pixabay.com

Эксперты проанализировали вакансии по всей России. Выяснилось, что в ряде регионов зачастую самую большую зарплату получают врачи, водители и IT-специалисты

В Барнауле самой высокооплачиваемой вакансией в марте является мастер производственного цеха – ему предлагают зарплату от 90 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса SuperJob.

Также в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий попали:

  • специалист по выездному взысканию – от 80 тысяч рублей;
  • персональный менеджер – от 77,6 тысяч;
  • директор магазина – от 70 до 112 тысяч;
  • специалист по промышленной безопасности – от 60 тысяч рублей.

Согласно исследованию, предложениями с самыми высокими зарплатами в России стали вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих.

В Кирове, Хабаровске, Томске и Пензе такие зарплаты чаще предлагают врачам, во Владивостоке – инженерам связи, в Ижевске – главным бухгалтерам, в Хабаровске – заместителям гендиректора, в Астрахани – главным инженерам, в Липецке – агрономам-садоводам, в Саратове – руководителям швейного производства.

Ранее стало известно, какую зарплату получает командир атомной подлодки в России.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

Вышедшее в первую неделю марта обновление программного обеспечения iOS 17.4 для iPhone…

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp