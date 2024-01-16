Эксперты обратили внимание на странности в смерти генерала ВСУ Павловича

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Эксперты сомневаются в том, что Павлович умер из-за проблем с сердцем. Также они обратили внимание и на то, что летчик работал инструктором в преклонном возрасте

Обстоятельства смерти украинского военного летчика, генерал-лейтенанта Станислава Павловича вызвали обсуждения в обществе. Официальная причина – слабое сердце, однако многие обратили внимание на то, что о его смерти стало известно после массированного ракетного удара по военным объектам ВСУ, а хоронили летчика в закрытом гробу, сообщает MK.ru .

По мнению экспертов, генерал мог погибнуть в результате удара российского “Кинжала” по одному из штабов ВСУ, как и другие высокопоставленные украинские военные и западные советники.

При этом вопросы у специалистов вызывают и то, что в преклонном возрасте Павлович продолжал работать инструктором. Так, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов подтвердил, что в ВСУ не хватает времени на обучение летчиков и там выпускают “летающие мишени”.

По словам Попова, теория и практика в Украине преподаются по ускоренным программам, у летчиков нет времени и они выпускаются “сырыми”. Сейчас, по данным генерала, вместо 200–300 летчиков в год ВСУ готовят не больше 100. Кроме того, там не хватает аэродромов, которые периодически выходят из строя из-за обстрела Россией.

Напомним, генерал-майор был похоронен во Львове в закрытом гробу. Украинские источники сомневаются в правдивости официальной версии смерти Павловича.

Взято отсюда.

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