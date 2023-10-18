Фото: Виталий Барабаш

Специалисты уверены, что некоторые остановки в краевом центре нуждаются в усовершенствовании, но важнее, чтобы водители соблюдали ПДД

Два резонансных ДТП в Барнауле, когда машины влетели в остановки общественного транспорта на пр. Красноармейском и пр. Строителей , многих заставили задуматься о том, насколько эти остановки безопасны. Эксперты по-разному оценивают положение дел, но сходятся в том, что главная причина этих аварий – нарушение правил дорожного движения автомобилистами.

Строгих нормативов к остановкам – нет

Заместитель заведующего кафедрой “Организация и безопасность движения” Алтайского государственного технического университета Сергей Павлов сообщил “Толку” о том, что строгих нормативов к организации остановок общественного транспорта в черте города не существует.

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Водитель Toyota Corolla Runx 13 октября въехал в остановку с людьми напротив гостиницы “Барнаул”. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро пострадали

По словам собеседника, даже элементарные карманы для остановок не являются обязательной нормой:

“Посадочная площадка на остановках должна быть приподнята над уровнем проезжей части на уровень бордюра. Этого хватает для безопасности дорожного движения при условии, что автомобили едут с разрешенной скоростью“.

Также Павлов высказался об организации трамвайных остановок на ул. Советской Армии и Челюскинцев, где пассажиры фактически выходят из вагонов на проезжую часть.

Эксперт подчеркнул, что правила дорожного движения такую организацию остановок допускают:

“В правилах четко написано, что если трамвай остановился на остановке, водители автомобилей, которые едут параллельно по этой улице, должны остановиться и дождаться, когда пассажиры трамвая перейдут дорогу“.

Дело не в ограждениях

Исключительно в теории, по словам Павлова, остановки общественного транспорта можно оборудовать существенными ограждениями, но это потребует для них дополнительное место, которого в городе нет:

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“Решение проблемы необходимо искать в другой плоскости. Если кто-то гоняет, то никакие ограждения людей не защитят. Возможно, назрела необходимость ужесточения наказания за превышение скоростного режима. Может быть, стоит подумать над увеличением количества камер“.

Также Павлов затронул тему ширины посадочных площадок. По оценке эксперта, на некоторых барнаульских остановках она является недостаточной, хотя и должна зависеть от количества потенциальных пассажиров.

По мнению собеседника, там, где это возможно, стоило бы расширить остановки, путем сдвига проезжей части в сторону обочины, но при этом переходы должны быть обязательно плавными.

Более радикальное решение, делать у остановок вместо трех полос, две, но это неминуемо обернется дополнительными заторами.

Не хватает элементарных знаков

Частный барнаульский автоинструктор Сергей Волобуев выступил с подробным разбором относительно безопасности трамвайной остановки “Кинотеатр “Первомайский” на пр. Красноармейском на amic.ru.

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Напомним, что именно в эту остановку 11 октября на Toyota Camry Gracia влетел 32-летний водитель. Позже выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали два человека.

Первое, на что обратил внимание эксперт, отсутствие на данном участке дорожного знака “Сужение дороги”:

“Если вы едете здесь впервые, для вас будет полная неожиданность – сужение дороги и препятствие, потому что никаких соответствующих знаков здесь нет“.

Также Волобуев отметил, что на участке у данной трамвайной остановки достаточно узкие полосы и этот факт усугубляется присутствием крупногабаритного транспорта.

По оценке эксперта, особенно эти обстоятельства могут помешать водителям в темное время суток.

“Что касается организации дорожного движения, обустройства этой остановки, она, конечно, сделана безобразным образом. Потому, что заборчик, он там находится, что называется формально, в конце самой остановки“, – подчеркнул Волобуев.

Также он добавил, что никакой защиты для пассажиров, ожидающих трамвай на этой остановке, нет.

Тревожная статистика

Только за первые девять месяцев текущего года в регионе произошло 232 ДТП, связанных со съездом с дороги. В этих авариях погибли 32 человека, еще 311 – получили ранения, сообщается на сайте регионального минтранса.

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По данным ведомства, в регионе участился такой вид ДТП, как наезд на препятствие. За указанный выше период в крае произошла 51 подобная авария. В этих дорожно-транспортных происшествиях погибли семь человек, еще 64 – получили ранения.

“Как показывают статистические данные, возникновение транспортных происшествий, связанных со съездом с дороги и наездом на препятствия, зачастую сопровождаются нарушением правил дорожного движения, а именно несоблюдением скоростного режима“, – говорится на сайте краевого минтранса.

Ведомство и Госавтоинспекция Алтайского края выступили с совместным обращением к водителям региона с призывом соблюдать ПДД и помнить об ответственности за жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

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