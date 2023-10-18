Эксперты оценили безопасность остановок общественного транспорта в Барнауле
Трамвайная остановка "Кинотеатр "Первомайский" на пр. Красноармейском Фото: Виталий Барабаш
Специалисты уверены, что некоторые остановки в краевом центре нуждаются в усовершенствовании, но важнее, чтобы водители соблюдали ПДД
Два резонансных ДТП в Барнауле, когда машины влетели в остановки общественного транспорта на пр. Красноармейском и пр. Строителей, многих заставили задуматься о том, насколько эти остановки безопасны. Эксперты по-разному оценивают положение дел, но сходятся в том, что главная причина этих аварий – нарушение правил дорожного движения автомобилистами.
Строгих нормативов к остановкам – нет
Заместитель заведующего кафедрой “Организация и безопасность движения” Алтайского государственного технического университета Сергей Павлов сообщил “Толку” о том, что строгих нормативов к организации остановок общественного транспорта в черте города не существует.
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