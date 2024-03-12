Эксперты отмечают возвращение рекламы ушедших из России брендов

Из-за санкций бренды передают рекламный бюджет и право управлять стратегией продвижения ретейлерам, маркетплейсам и дистрибуторам

Зарубежные производители электроники, которые в 2022 году отказались от рекламы в России или прекратили поставки в страну, в 2023-м нарастили рекламную активность, которая достигла 65-100% от показателей упоминаемости в 2021 году, пишет РБК. Среди таких брендов аналитики называют китайские Honor и Xiaomi, тайваньскую Acer, южнокорейскую Samsung.

Эксперты заявляют, что ни одна из этих компаний не запускала рекламу в России в 2022 году. На фоне санкционных запретов производители электроники обращаются к трейд-маркетингу, поясняет один из топ-менеджеров крупной торговой сети. В частности, бренд передает рекламный бюджет и право полностью управлять стратегией продвижения третьим лицам, рассказал специалист. Обычно такими доверенными юридическими лицами становятся ретейлеры, маркетплейсы и дистрибуторы. Все рекламные кампании смартфонов, которые официально в Россию не поставляются, идут через маркетплейсы и ретейлеров.

Участники рынка подтверждают наличие тренда на возвращение прежних объемов рекламы. Так, один из источников отметил:

“Инвестиции в маркетинг росли с нулевой базы 2022 года, превысив показатели 2021 года на 2–5%”.

Как уточнили в Wildberries, рекламная активность в сегменте электроники на площадке выросла в 6,6 раз в 2023 году по сравнению с 2022-м.

Как выяснила весной 2022 года Wall Street Journal, на китайские Lenovo и Xiaomi оказывалось давление со стороны американских поставщиков, требуя, чтобы произведенные ими микросхемы не были использованы в поставляемых России товарах. Стало известно, что эти бренды постепенно и без официальных заявлений начали тогда уходить с российского рынка, чтобы не попасть под санкции.

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Взято отсюда