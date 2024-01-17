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Эксперты ответили, сколько можно безопасно находиться в проруби

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Эксперты ответили, сколько можно безопасно находиться в проруби

Купания на Крещение Господне в Барнауле. Январь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Устраивать крещенские купания стоит только в официально оборудованных местах, где контролируют соблюдение правил безопасности

Находиться в ледяной воде можно не более одной минуты, чтобы не заработать переохлаждение, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

“Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы и побыть на воздухе”, – рассказали эксперты.

В ведомстве также напомнили, что не нужно нырять в прорубь вперед головой, поскольку это может вызвать спазм сосудов головного мозга и привести к потере сознания. Беременным женщинам, детям и пожилым погружаться в прорубь не стоит вообще.

Выходить из купели, как уточняют в Роспотребнадзоре, следует держась за поручни или с помощью окружающих. Сразу после купания необходимо насухо обтереться полотенцем и надеть теплую одежду.

Ранее “Толк” писал о том, где в Алтайском крае в этом году искупаться в Крещение. Главной площадкой в Барнауле станет река Обь в районе Речного вокзала, где сейчас идет активная подготовка к празднику.

Взято отсюда

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