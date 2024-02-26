Эксперты предупредили о дальнейшем росте цен на макароны в России

В начале 2024 года средняя стоимость килограмма продукта немного выросла — сейчас она находится на уровне 103,2 рубля

Приготовленные макароны / Фото: unsplash.com

В России в 2024 году продолжится рост цен на макароны. Как сообщает RostovGazeta, об этом заявил сооснователь и CEO онлайн-сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания “Ценозавр” Константин Калугин.

Эксперты для изучения отобрали восемь популярных брендов макарон всех видов и проанализировали их цену в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России. Существенное подорожание наблюдалось в 2021-2022 годах – за этот период продукт вырос в цене на 30%. В 2023 году же стоимость не изменилась, а местами макароны даже дешевели.

В начале 2024 года средняя стоимость килограмма макарон немного выросла – сейчас она находится на уровне 103,2 рубля. Таким образом, пачка продукта весом 450-500 граммов стоит от 46,99 до 370 рублей в зависимости от их вида и производителя.

Основу стоимости составляют затраты на сырье, производство, упаковку и логистику. Кроме того, влияет и наценка. Ключевым фактором является качество используемого сырья. Так, во второй половине 2023 года в России подорожала мука, из-за чего стоимость несколько выросла. Вместе с тем увеличились затраты на производство и логистику.

Калугин также напомнил, что начиная с декабря 2023 года Минсельхоз России ввел запрет на экспорт твердых сортов пшеницы. Следовательно, отечественный производитель обеспечен сырьем. Без этой меры рост цены стал бы более существенным.

Он добавил, что дальнейший рост цен на товар в основных торговых сетях страны ожидается. Связан он будет с вышеперечисленными факторами.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева согласилась, что рост цен связан с увеличением цены на муку – еще в конце 2023 года крупные производители подняли их на 10%. При этом макароны, вместе с мясом, являются лидерами по приросту потребления со стороны россиян.

Горняк22



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