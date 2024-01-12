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Эксперты предупредили о волне крупных вспышек на Солнце в течение года

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Эксперты предупредили о волне крупных вспышек на Солнце в течение года

Солнце. Свет. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

Медики рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем и предупреждают, что впереди ожидается непростой год в плане влияния на состояние людей внешних факторов

Российские ученые предупредили о волне крупных вспышек на Солнце в 2024 году. По данным специалистов, небесное светило достигнет пика своей активности, что грозит мощными магнитными бурями. Они будут происходить по несколько раз в месяц, сообщает “Пятый канал”.

Этот год ученые уже назвали “штормовым”. По их мнению, нас ждут по две-три мощные магнитные бури ежемесячно.

Сейчас Солнце находится на пике своей активности, и в такие периоды на нем появляется множество пятен. В месте их скопления происходят выбросы энергии, сравнимые со взрывом миллионов водородных бомб. При этом фаза возвращения к исходному состоянию может длиться трое суток.

“Это области темные, дальше, если на пути этого вещества находится планета, то все это вещество приходит к этой планете, окружает ее, начинает тормозить магнитное поле, дестабилизировать его, проникать в северные области”, — рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Солнце меняет полярность магнитного поля каждые 11 лет. Многие из показателей активности горящей звезды уже растут, и вполне возможно, что в ближайшем будущем будут зашкаливать. Это влияет на всю солнечную систему в том числе и на нашу планету, отмечают эксперты.

Отметим, что ежегодно во время магнитных бурь происходит дополнительно 11 тысяч инфарктов и 7 тысяч инсультов. Как объясняют врачи, эритроциты под действием магнитного поля могут склеиваться, кровь густеет и сворачивается, а сосуды сужаются.

“Безусловно, в этом году к медикам будет обращаться гораздо больше людей. Самое главное — помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание, достаточно жидкости, гулять, дышать воздухом”, — отметила врач-психиатр Надежда Соловьева.

Кроме того, достигнув Земли, магнитные бури могут также влиять на работу электросетей, GPS, создавать проблемы для авиации, спутников и космических аппаратов с экипажем.

Пик экстремальных значений магнитных бурь ученые ожидают уже этим летом.

Взято отсюда

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