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Эксперты считают, что в ближайшее время основной спрос будет на машины возрастом 3–5 лет. При этом можно будет приобрести авто не из Китая за адекватные деньги

В России с 1 апреля начнут действовать новые механизмы таможни для автомобилей, которые ввезены из стран ЕАЭС посредством взимания утильсбора по сложной формуле. Эксперты рассказали, как это повлияет на стоимость ввозимых по параллельному импорту машин, сообщает “Российская газета”.

В 2024 году уже пошла волна повышения цен на авто. Эксперты уверены, что запасы ввезенных в Россию авто быстро закончатся, а с 1 апреля все машины будут растаможиваться под полные ставки таможенной службы. В качестве примера специалисты сравнили цены на авто, растаможенные в странах ЕАЭС и после привезенные в Россию.

Так, электрокроссовер Zeekr X в максимальной комплектации YOU сейчас можно купить примерно за 4 млн рублей, однако цена при прямом ввозе составит уже почти 5 млн. Семейный кроссовер Voyah Free сейчас можно найти за 4,5–4,8 млн рублей, но при прямом ввозе в Россию цена вырастет до 5,5 млн.

При этом эксперты считают, что цены на многие автомобили останутся конкурентными, и посоветовали присмотреться к брендам не из Китая. В сумму не менее 3 млн рублей можно будет уложиться при покупке новой KIA K5, Nissan Qashqai и Skoda Karoq. А цена на новую укомплектованную Chevrolet Monza может составить примерно 1,9 млн рублей.

Взято отсюда