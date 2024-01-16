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Эксперты рассказали, как сделать зеркала сверкающими с помощью картофеля

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Эксперты рассказали, как сделать зеркала сверкающими с помощью картофеля

Фото: unsplash.com

Эксперты поделились простым способом очистки зеркал без бытовой химии. По их словам, стекло в доме засверкает, если использовать сырой картофель

Отмыть зеркала, не оставив разводов можно с помощью картофеля, сообщает “Лента.ру” .

По словам экспертов, при очистке зеркал сначала нужно взять сухую салфетку из микрофибры и смахнуть ею пыль с поверхности, чтобы она не мешала при дальнейшей уборке.

После этого следует взять половинку сырого картофеля и натереть ею зеркало. Третий шаг – протереть поверхность влажной тряпкой, а потом вытереть насухо.

После такой уборки, как отмечают специалисты, зеркала в доме засверкают.

Ранее стало известно, что жильцы барнаульской пятиэтажки сражаются с полчищами тараканов, клопов и мышей. Напомним, что тараканья проблема охватила дом еще в августе 2023 года.

Взято отсюда.

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