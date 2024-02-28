Река Бия Фото: Сергей Кулыгин, БР

Сейчас снегозапасы в бассейне Бии составляют 60% от многолетней нормы. Однако, по словам главы бийского филиала ЦГМС Юрия Вдовина, показатель еще может измениться из-за формирования снежного покрова

В Бийске на заседании комиссии по ЧС обсудили подготовку к возможному паводку, сообщает “Бийский рабочий”.

Специалисты в этом году ожидают половодье раньше обычного. По данным экспертов, реки бассейна Оби начнут вскрываться в конце марта. При этом сам ледоход может продлиться девять дней.

Бия же, как правило, начинает избавляться ото льда в 10-х числах апреля. При этом самое раннее начало ледохода фиксировали 1 апреля, а самое позднее – 8 мая.

“При неблагоприятных гидрометеорологических условиях – обильных и продолжительных осадках, высоких ночных температурах воздуха возможно значительное осложнение паводковой обстановки на территории края, в том числе и в Бийске”, – подчеркнул начальник управления ГОЧС Дмитрий Сдобин.

Если это произойдет, в городе готовы развернуть шесть пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления людей. Всего на борьбу со стихией власти выделили более 7 млн рублей.

Ранее “Толк” писал о том, как в Барнауле готовятся к весеннему паводку. До календарной весны остались считаные дни, однако, помимо тепла, это время года может бросить жителям Алтайского края и привычные вызовы.

Взято отсюда