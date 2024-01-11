Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Эксперты рассказали, кого чаще всего искали алтайские работодатели в 2023 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Эксперты рассказали, кого чаще всего искали алтайские работодатели в 2023 году

Курьер Фото: pixabay.com

За год объем предложений о работе в регионе вырос на 34% в сравнении с 2022 годом. В целом по стране рост вакансий год к году составил +36%. Так, рынок полностью восстановился после провала активности

В 2023 году в Алтайском крае больше всего вырос спрос на административный персонал и курьеров. Об этом стало известно из исследования hh.ru.

У местных компаний также выросла потребность в синих воротничках. Число вакансий для водителей, машинистов и рабочего персонала увеличилось на 37% относительно 2022 года. В регионе также часто нуждались в мастерах по ремонту и обслуживанию автомобилей (+31%), строителях (+30%) и специалистах из сферы производства (+28%).

Всего по итогам года самыми востребованными в крае оказались именно сотрудники рабочих специальностей – на них пришлось 28% от всех предложений о работе.

Кроме того, работодатели чаще искали юристов, рекрутеров, сотрудников ресторанно-гостиничной сферы, менеджеров по продажам и работе с клиентами, работников розничной торговли, специалистов по закупкам и маркетологов.

В свою очередь, падение спроса на работников произошло только в двух направлениях – в ИТ и сфере безопасности.

Ранее “Толк” писал о том, что представители ресторанного и гостиничного бизнеса оценили 2023 год наиболее позитивно. Больше всего положительных оценок прошедшим 12 месяцам дали собственники бизнеса (СЕО).

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Текущие ливневки, ямы на дорогах. Главные дорожные скандалы Барнаула с Шеломенцевым на посту заммэра

12.01.2024

 Происшествия

Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

12.01.2024

 Происшествия

Mash назвал предварительную причину смерти Юрия Соломина

12.01.2024

 Происшествия

В Москве мужчина до смерти избил собутыльника, который спрятал его телефон

12.01.2024

 Происшествия

Умер один из главных создателей “Спутник-V” Борис Народицкий

12.01.2024

 Происшествия

Такой день. Задержание вице-мэра Барнаула и снос памятника “Алеша” в Болгарии

12.01.2024

 Новости Рубцовск

Никаких шокеров. Как врачей скорой помощи на Алтае будут защищать от буйных пациентов

12.01.2024

 Интересное

Врачи объяснили, как правильно подготовиться к крещенским купаниям

12.01.2024

 Интересное

Жители Алтайского края продолжают отдавать мошенникам миллионы рублей

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix