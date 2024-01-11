Курьер Фото: pixabay.com

За год объем предложений о работе в регионе вырос на 34% в сравнении с 2022 годом. В целом по стране рост вакансий год к году составил +36%. Так, рынок полностью восстановился после провала активности

В 2023 году в Алтайском крае больше всего вырос спрос на административный персонал и курьеров. Об этом стало известно из исследования hh.ru.

У местных компаний также выросла потребность в синих воротничках. Число вакансий для водителей, машинистов и рабочего персонала увеличилось на 37% относительно 2022 года. В регионе также часто нуждались в мастерах по ремонту и обслуживанию автомобилей (+31%), строителях (+30%) и специалистах из сферы производства (+28%).

Всего по итогам года самыми востребованными в крае оказались именно сотрудники рабочих специальностей – на них пришлось 28% от всех предложений о работе.

Кроме того, работодатели чаще искали юристов, рекрутеров, сотрудников ресторанно-гостиничной сферы, менеджеров по продажам и работе с клиентами, работников розничной торговли, специалистов по закупкам и маркетологов.

В свою очередь, падение спроса на работников произошло только в двух направлениях – в ИТ и сфере безопасности.

Ранее “Толк” писал о том, что представители ресторанного и гостиничного бизнеса оценили 2023 год наиболее позитивно. Больше всего положительных оценок прошедшим 12 месяцам дали собственники бизнеса (СЕО).

Взято отсюда