Эксперты рассказали о повышении МРОТ в Алтайском крае в 2024 году

Край входит в первую десятку российских регионов по приросту зарплат

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Минимальный размер оплаты труда увеличится в Алтайском крае в 2024 году. Об этом сообщает “Бизнес ФМ Барнаул”.

Для внебюджетного сектора экономики размер МРОТ с учетом региональных надбавок устанавливается на уровне 21 070 рублей. Это на 18,5% больше, чем в 2023 году (17 786 рублей).

“Говорится о темпе роста средней заработной платы по организациям, не входящим в отраслевые тарифные соглашения. На 120% надо увеличить в течение 2024 года заработную плату на предприятиях, где она менее 33 тысяч рублей. Для тех, у кого она от 33 до 40 тысяч, – на 115%, от 40 до 50 тыс. – на 110% и далее по коэффициенту индекса потребительских цен”, – рассказал исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.

Отмечается также, что по приросту зарплаты Алтайский край входит в топ-10 по стране.

“Для работодателей размер МРОТ означает, что это нижний порог вознаграждения, который он должен оплатить работнику, если он отработал полный месяц и выполнил все свои обязанности. С учетом районного коэффициента 15% уровень заработной платы работников в следующем году не может быть ниже чем 24 230 рублей 50 копеек. Ну округленно мы обычно говорим 24 500 рублей”, – рассказала руководитель аутсорсинговой компании “1+1” Ольга Сорокина.

Горняк22



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