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Эксперты рассказали о том, что делать, если ваш смартфон украли

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В первую очередь стоит заблокировать SIM-карту

Эксперты рассказали о том, что делать, если ваш смартфон украли

Смартфон в руках / Фото: pxhere.com

Эксперты Роскачества рассказали о том, как поступать, если ваш смартфон украли. Об этом сообщают “Известия”.

По словам специалистов, не стоит поддаваться панике. Для начала нужно обратиться к мобильному оператору, рассказать о том, что у вас украли гаджет и попросить заблокировать SIM-карту.

Также о краже необходимо сообщить в банки, приложения которых у вас установлены. Эксперты пояснили, что мошенники в первую очередь попытаются получить доступ к вашим финансам, поэтому нужно заблокировать им эту возможность как можно скорее.

Кроме того, в Роскачестве посоветовали дистанционно заблокировать управление телефоном.

новости Алтайский

Источник

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