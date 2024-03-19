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Эксперты Роспотребнадзора перечислили частые ошибки постящихся

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Эксперты Роспотребнадзора перечислили частые ошибки постящихся

Фото: Unsplash.com

У православных христиан начался период Великого поста, который продлится до самой Пасхи. В это время многие верующие ограничивают себя в еде и сосредотачиваются на духовной пище

Во время поста многие верующие резко перестают есть животную пищу, что может вызвать обострение хронических заболеваний, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Помимо этого, отказ от мяса может спровоцировать нарушение углеводного баланса в сторону гипогликемии, из-за чего у человека появляются головные боли, потливость, слабость и даже обмороки.

При этом во время поста также не стоит есть много углеводистой еды и продуктов с “пустыми” калориями. Переизбыток углеводов в организме может привести к обострению аллергии или инфекционных болезней. Кроме того, такие продукты бедны на витамины, клетчатку и минералы.

Несмотря на ограничения рацион во время поста, по словам специалистов, должен быть разнообразным. Эксперты советуют есть много овощей и фруктов, а также чередовать бобовые: чечевицу, фасоль, сою или нут, и есть разнообразные крупы, например, кукурузную, гречневую, ячневую, овсяную, пшенную или булгур.

В правилах поста православной церкви указаны наиболее строгие ограничения, на которые следует ориентироваться, но не воспринимать их как непреложный закон, не допускающий исключений“, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее “Толк” писал о том, что православным христианам нельзя есть во время Великого поста.

Взято отсюда.

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