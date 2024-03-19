Эксперты Роспотребнадзора перечислили частые ошибки постящихся

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У православных христиан начался период Великого поста, который продлится до самой Пасхи. В это время многие верующие ограничивают себя в еде и сосредотачиваются на духовной пище

Во время поста многие верующие резко перестают есть животную пищу, что может вызвать обострение хронических заболеваний, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Помимо этого, отказ от мяса может спровоцировать нарушение углеводного баланса в сторону гипогликемии, из-за чего у человека появляются головные боли, потливость, слабость и даже обмороки.

При этом во время поста также не стоит есть много углеводистой еды и продуктов с “пустыми” калориями. Переизбыток углеводов в организме может привести к обострению аллергии или инфекционных болезней. Кроме того, такие продукты бедны на витамины, клетчатку и минералы.

Несмотря на ограничения рацион во время поста, по словам специалистов, должен быть разнообразным. Эксперты советуют есть много овощей и фруктов, а также чередовать бобовые: чечевицу, фасоль, сою или нут, и есть разнообразные крупы, например, кукурузную, гречневую, ячневую, овсяную, пшенную или булгур.

“В правилах поста православной церкви указаны наиболее строгие ограничения, на которые следует ориентироваться, но не воспринимать их как непреложный закон, не допускающий исключений“, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее “Толк” писал о том, что православным христианам нельзя есть во время Великого поста.

Взято отсюда.

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