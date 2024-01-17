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Эксперты сделали два основных вывода из крушения самолетов над Азовским морем

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Эксперты сделали два основных вывода из крушения самолетов над Азовским морем

Фото: pixabay.com

Российские аналитики рассуждают о разных версиях произошедшего. Несмотря на отсутствие полной информации о крушении, экспертам удалось сделать выводы

Российские эксперты приводят разные версии крушения самолетов Ил-22 и А-50 над Азовским морем, так как официальные комментарии не дают полного ответа на этот вопрос. Однако даже из скромных данных об инциденте эксперты смогли сделать два главных вывода, ” Царьград “.

На Украине утверждают, что это ВСУ организовали атаку на самолеты. Но множество специалистов не исключают варианта “дружественного огня”.

Самой правдоподобной версией на данный момент выглядит версия о “дружественном огне”. Такое раз точно было на нашей памяти. Что и как произошло в этот раз, если это действительно так, разберутся компетентные органы, для нас самое главное, что люди живы, техника дотянула до аэродрома. А на будущее надо сделать выводы компетентным органам, чтобы впредь такое не повторялось”, – отмечает военкор Федор Громов.

Есть и сторонники других версий. Так, Telegram-канал “Образ будущего” пишет, что “дружественного огня” не было, и приоритетная версия произошедшего – поражение с земли ракетами класса “земля – воздух” после серии отвлекающих атак и маневров.

По всей видимости, атака выполнена специалистами из Британии, напрямую участвующими в операциях противника, над которыми взяли полное шефство на период в 10 лет по заключенному договору на днях“, – говорится в сообщении канала.

Другие эксперты уверены, что происшествие с самолетами позволило сделать два основных вывода. Так, Telegram-канал “Военная хроника” отмечает, что самолетов типа А-50 у российских военных должно быть больше. Сейчас у РФ, как утверждается, от семи-девяти до 15 единиц таких самолетов, и этого недостаточно “с учетом специфики использования самолета и сохранения у ВСУ западных ракет большой дальности наземного и воздушного базирования”.

Вторым выводом стало то, что при условии, что “дружественный огонь” действительно был, возникают вопросы к обучению и квалификации дежурных сил и расчетов ПВО.

Однако достоверную и полную информацию о крушении самолетов смогут предоставить лишь официальные источники.

Напомним, над Азовским морем ВСУ сбили два российских самолета А-50 и Ил-22. Командир второго самолета в одиночку посадил борт на аэродром, все члены экипажа остались живы. О крушении А-50 подробной информации нет. В Минобороны не прокомментировали произошедшее.

Взято отсюда.

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