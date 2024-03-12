Эксперты Социоцентра начали работу в Алтайском государственном университете

11 марта в Алтайском государственном университете началась трехдневная проектно-аналитическая сессия, посвященная ключевым вопросам реализации стратегии развития и трансформации университета в рамках «Программы Приоритет 2030» .

В работе сессии принимают участие эксперты ФГАНУ «Социоцентр» (подведомственное учреждение Министерства науки и высшего образования РФ, осуществляющее организационно-техническое, информационное, методическое, экспертно-аналитическое сопровождение государственной программы «Приоритет 2030») Елена Суханова (ТГУ), Владимир Поддубиков (КемГУ) и Илья Романченко (Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН).

Визит экспертов начался со знакомства с управленческой командой Алтайского государственного университета и посещения объектов, имеющих связь со стратегическими проектами, реализуемыми вузом. Гости посетили лабораторию космического мониторинга и вычислительных технологий, центр геоинформационных систем, гербарий ALTB, НИИ Биологической медицины, Российско-американский противораковый центр, эколого-химический центр.

Затем в «Точке кипения» АлтГУ началась работа проектно-аналитической сессии. В ней принимают участие более 70 сотрудников вуза: представители научных, учебных подразделений, административного и управленческого аппарата. Для сотрудников вуза эта хорошая возможность увидеть университет «со стороны», глазами экспертов, которые провели не одну подобную сессию в вузах-участниках «Программы Приоритет 2030» и могут дать свои рекомендации по проектированию будущего АлтГУ.

Открыл пленарное заседание ректор Сергей Бочаров , он представил программу развития университета, а также уделил внимание проработке замечаний экспертов, которые были сделаны в прошлом году.

Ректор начал с вызовов, которые стоят перед современным университетом: динамично меняющиеся запросы рынка труда, сопровождающиеся дефицитом кадров, разрывы между содержанием образовательных программ и запросами индустрии, необходимость решать задачи технологического развития, необходимость обеспечить пространственное развитие страны, сохранить человеческий капитал на территории.

«Программа развития АлтГУ до 2030 предусматривает ответы на эти вызовы. Причем, программа остается актуальной, несмотря на глобальные изменения последних двух лет. Она основана на истории, на заделах университета, который за последние 12 лет принимал участие уже в четырех программах развития. И каждый программный цикл формировал более глубокое понимание целей и задач университета», – отметил Сергей Бочаров.

Ректор отметил, что по итогам предыдущей стратегической сессии вузу было дано задание уточнить целевую модель университета. Продолжая традиции опорного университета, вуз делает ставку на территориальное развитие: нацеленность на технологическое развитие, цифровая трансформация, ориентация на запросы стейкхолдеров, международное сотрудничество. Ядром программы выступают три стратегических проекта. Каждый из них нацелен на решение задач регионального развития и сопряжен со стратегией развития Алтайского края до 2035 года. Целевая модель АлтГУ отражает переход к парадигме университета 3.0 с направленностью на обеспечение технологического развития с развитием сквозных цифровых технологий в области искусственного интеллекта, больших данных, использования беспилотных систем и др. В своих амбициях АлтГУ видит себя в статусе ведущего: центра биотехнологических решений, центра точного земледелия, центра климатических исследований, центра туристкого и санаторно-курортного проектирования и центра международного сотрудничества «Алтай-Азия».

Сергей Бочаров рассказал о результатах, достигнутых университетом в ходе реализации «Программы Приоритет 2030»:

«В 2023 году были выполнено семь из восьми запланированных показателей. Объем НИОКР достиг 71% от планового. Это обусловлено запретом относить средства «Программы Приоритет 2030» к научным деньгам. При планировании показателей в 2021 году мы рассчитывали на них. В плане содержательных результатов отмечу следующее: изменения произошли в образовании, начиная от запуска новых образовательных программ и заканчивая освоением новых компетенций (в частности, на цифровых кафедрах); появились кейсы долгосрочных отношений с индустриальными партнерами для реализации высокотехнологичных проектов; расширилась партнерская сеть за счет консорциумов; получила развитие научно-исследовательская инфраструктура, созданы новые научные подразделения; на новый уровень вышло проектное управление в университете; изменилась внутренняя атмосфера, коллектив более активно вовлекается в реализацию новых инициатив; увеличилась доля молодых НПР в штате университета».

Ректор рассказал о выстраивании отношений со стейкхолдерами. В АлтГУ выработан алгоритм работы по выстраиванию долгосрочных партнерств – по формированию квалифицированного заказчика.

Сергей Бочаров рассказал о реализации еще одного поручения прошлой проектно-аналитической сессии – организации обучения проектному управлению.

«В 2023 году для сотрудников университета был организован доступ к образовательным курсам. Более 100 сотрудников прошли обучение по программам ВШЭ. Также были запущены университетские образовательные курсы. Они преимущественно, предназначены для студентов, но преподаватели также имеют возможность проходить на них обучение. Наиболее интенсивную «прокачку» и погружение сотрудники проходят непосредственно в ходе реализации проектов, получая обратную связь в процессе защит своих заявок и отчетов. Для повышения уровня командного взаимодействия в университете регулярно проводятся стратегические сессии для всех сотрудников, вовлеченных в программу. Сегодня число сотрудников, вовлеченных в проектную деятельность, составляет почти 60% коллектива».

В АлтГУ реализовано более 60 внутренних проектов, которые проходят как внутреннюю, так и внешнюю экспертизу через наблюдательный совет под руководством заместителя губернатора Алтайского края.

Последним пунктом доклада Сергей Бочарова стала ситуация по отбору проектов на 2024 год. Подано около 70 заявок, часть из них уже поддержана управляющим советом с учетом отложенного финансирования.

«С каждым годом университет все более осознанно подходит к проектированию своего будущего. Стратегические проекты из номинальных превращаются в источник новых инициатив и амбиций. При этом, что важно, все больше сотрудников, особенно молодежи, вовлекается в их реализацию, это придает нам уверенности, что все поставленные задачи будут выполнены», – подытожил ректор.

В продолжение пленарного заседания руководители стратегических проектов рассказали об итогах их реализации, а профильные проректоры – о реализации образовательной и научно-исследовательской политик.

Сессия продолжилась работой по группам: образовательная политика, научная и инновационная политика, управление развитием университета, стратегические проекты, группа СП «Экосистемы» + СП «АгроБиоТех» и СП «Здоровьесбережение».

В течение следующих двух дней участники сессии продолжат работу в группах, по итогам которой им предстоит предложить решения по трем направлениям: ️формирование стратегических партнерств и участие в них; ️системное и институциональное обустройство университета; ️развитие человеческого капитала в университете.

Взято отсюда.

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