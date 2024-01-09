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Эксперты спрогнозировали небольшой рост доходов россиян в 2024 году

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Эксперты спрогнозировали небольшой рост доходов россиян в 2024 году

Финансы. Деньги Фото: pixabay.com

Специалист спрогнозировал снижение темпов роста доходов населения. По его мнению, в наступившем году этот показатель останется средним

В 2024 году доходы россиян станут расти не так быстро, как в прошедшем году, заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, сообщает “Российская газета”.

По его словам, в 2023 году увеличение доходов во многом спровоцировали поступившие в экономику государственные деньги, направленные на соцвыплаты и зарплаты бюджетников.

“В 2024 году не ожидается такой же высокий рост доходов, как в 2023 году, скорее, он будет средним – не более 3–4%”, – отметил эксперт.

Специалист также назвал одной из причин высокой инфляции рост потребительского спроса, на который, в свою очередь, влияет повышение зарплат и доходов населения.

Ранее “Толк” писал о том, что в Алтайском крае растет зарплата работников заводов. Всего за девять месяцев 2023 года в обрабатывающих производствах этот показатель увеличился на 25,7%.

Взято отсюда

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