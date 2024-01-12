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Эксперты ВЭФ предрекают экономический хаос в случае эскалации конфликтов

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Эксперты ВЭФ предрекают экономический хаос в случае эскалации конфликтов

При этом рост пророссийских настроений в Восточной и Центральной Европе может привести к ослаблению поддержки Киева

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине вероятна в перспективе двух лет, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад организации о глобальных рисках на 2024 год.

“Эскалация в трех ключевых горячих точках – на Украине, в Израиле и вокруг Тайваня – возможна, она повлечет за собой значительные последствия для геополитики, мировой экономики и международной безопасности”, – говорится в исследовании.

Ситуация осложняется тем, что в текущие конфликты вовлечены “крупнейшие державы, которые, как считается, обладают ядерным оружием”. Если напряженность будет нарастать, это повлечет “радикальное нарушение глобальных цепочек поставок, хаос на финансовых рынках и политическую нестабильность”.

Аналитики форума выразили мнение, что военный конфликт на Украине в ближайшие два года будет “спорадически вспыхивать и затухать”. При этом рост пророссийских настроений в Восточной и Центральной Европе, возможно, приведет к ослаблению поддержки Киева со стороны других европейских стран. В то же время помощь со стороны США может уменьшиться в связи с обострением в стране внутриполитической обстановки, сменой внешнеполитических приоритетов или приходом нового правительства к власти.

Также может сыграть негативную роль неоднозначное отношение к ближневосточному конфликту в отношениях Украины со странами глобального Юга. При этом ВЭФ допускают, что конфликт на Украине может продлиться “годы или даже десятилетия”, а в случае его серьезной эскалации – “перекинуться на пограничные государства”.

Отметим, исследование о глобальном восприятии рисков (GRPS) проводится ВЭФ в течение более 20 лет, оно основано на опросе 1 490 экспертов из академической среды, бизнеса, политики и неправительственных организаций.

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Взято отсюда

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