реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Экспорт алтайского гороха за 2023 год вырос в 4,5 раза

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Экспорт алтайского гороха за 2023 год вырос в 4,5 раза

Главным покупателем алтайского гороха стал Китай

Алтайские аграрии за прошедший год экспортировали в 4,5 раза больше гороха, чем в 2022 году, об этом свидетельствуют данные Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В 2023 году из региона вывезли за рубеж 138,7 тыс. тонн этой культуры, тогда как годом ранее – лишь 31,7 тыс. тонн.

Как и по ряду других зерновых и зернобобовых, главным покупателем алтайского гороха стал Китай, который приобрел более 117 тыс. тонн, тогда как в предыдущем году не было ни одной поставки в эту страну.

Отметим, что продовольственное сотрудничество России и Китая – результат работы Россельхознадзора. Много лет рынок КНР был почти полностью закрыт для российских аграриев. В 2022 году КНР подписала протокол о фитосанитарных требованиях к российскому гороху, обозначив новое направление зернового экспорта для нашей страны.

Что касается других стран, то увеличилось количество поставок алтайского гороха и в Таджикистан – 367 тонн по сравнению с 68 в 2022 году, и Сербию.

Стоит отметить, что горох стал одной из самых экспортируемых из региона культур, уступив лишь пшенице и ячменю, зато обогнав алтайский бренд – гречиху.

погода на сегодня , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Кардиолог рассказала, при каком условии может произойти разрыв сердца

21.01.2024

 Новости Алтай

Кому ни в коем случае нельзя есть творог: объясняют врачи

21.01.2024

 Новости Алтай

Карательная гинекология или шанс поднять рождаемость? Врачи — о предложении Минздрава проверять женское здоровье с 13 лет

21.01.2024

 Новости Алтай

«Русского человека, если он рвется на отдых, сложно чем-то сбить с пути». Сергей Жигунов — о каникулах, которые он провел на даче в Крыму

21.01.2024

 Новости Алтай

Скандал с домогательствами и внебрачный ребенок: куда пропал самый смазливый «кадет» Александр Головин

21.01.2024

 Новости Алтай

Пассажирский самолет с россиянами разбился в Афганистане. Он летел в Москву

21.01.2024

 Новости Алтай

«Тело скажет спасибо, если выбросите»: диетолог назвала популярные и самые вредные «мусорные» продукты

21.01.2024

 Новости Алтай

«Хочется увидеть своих детей». Как живет красотка, которой плеснули в лицо серной кислотой и лишили зрения

21.01.2024

 Новости Алтай

Бийчане беспокоятся, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске