Экспорт алтайского гороха за 2023 год вырос в 4,5 раза

Главным покупателем алтайского гороха стал Китай

Алтайские аграрии за прошедший год экспортировали в 4,5 раза больше гороха, чем в 2022 году, об этом свидетельствуют данные Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В 2023 году из региона вывезли за рубеж 138,7 тыс. тонн этой культуры, тогда как годом ранее – лишь 31,7 тыс. тонн.

Как и по ряду других зерновых и зернобобовых, главным покупателем алтайского гороха стал Китай, который приобрел более 117 тыс. тонн, тогда как в предыдущем году не было ни одной поставки в эту страну.

Отметим, что продовольственное сотрудничество России и Китая – результат работы Россельхознадзора. Много лет рынок КНР был почти полностью закрыт для российских аграриев. В 2022 году КНР подписала протокол о фитосанитарных требованиях к российскому гороху, обозначив новое направление зернового экспорта для нашей страны.

Что касается других стран, то увеличилось количество поставок алтайского гороха и в Таджикистан – 367 тонн по сравнению с 68 в 2022 году, и Сербию.

Стоит отметить, что горох стал одной из самых экспортируемых из региона культур, уступив лишь пшенице и ячменю, зато обогнав алтайский бренд – гречиху.

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Взято отсюда