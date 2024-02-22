Экспорт алтайского зерна в Китай увеличился почти в 1,5 раза

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. За январь 2024 года в Китай отправили 75,2 тысячи тонн продуктов растительного происхождения: зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Год назад в Поднебесную доставили 40,4 тысячи тонн алтайских товаров, теперь -в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спрос в КНР на зерновые и зернобобовые. В первом месяце 2024 года туда отправили 28,2 тысячи тонн. В январе же прошлого года в Китай экспортировали 1,5 тысячи тонн этих культур.

Пользуется популярностью в Поднебесной и алтайский ячмень — в прошлом месяце туда доставили 12 тысяч тонн. Китай также получил 9 тысяч тонн гречихи из нашего региона (в январе 2023 года — 762 тонны). Помимо этого выросли отгрузки гороха, пшеницы и овса. Отправка масел увеличилась с 14 тысяч тонн до 23,6 тысячи тонн.

По информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в КНР из Алтайского края также стали отправлять больше жмыха (5,8 тысячи тонн), продукты зернопереработки (более 6 тысяч тонн вместо 1,7 тысячи тонн), ядер подсолнечника (более 3 тысяч тонн вместо 81 тонны) и муки (2,5 тысячи тонн вместо 1,5 тысячи тонн).

Источник: по материалам портала «Вечерний Барнаул».

Взято отсюда.

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