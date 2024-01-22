Экспортеры Алтайского края примут участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае

Мероприятие состоится во время китайских новогодних праздников с 27 января по 5 февраля в провинции Ляонин. Фестиваль организует Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Основной акцент будет сделан на презентацию российской пищевой продукции. Свои товары на площадке представят более 70-ти российских компаний, в том числе алтайские предприятия «Табунский элеватор» и «ТЕЙСИ». «Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить позиции России на международной арене», — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Организаторы ожидают, что за период проведения фестиваля-ярмарки его посетят около 3 миллионов человек. Справочно. В 2023 году продукция АПК региона отгружалась в 57 государств мира. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по-прежнему остаются Казахстан, Китай, Узбекистан. Активно закупают наши товары Иран, Монголия, Беларусь, Киргизия и Азербайджан. АО «Российский экспортный центр» – государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки.

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