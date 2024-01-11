Экстренные службы Алтайского края приступили к дежурству на автомобильных трассах

Сегодня в регионе ожидаются максимальные порывы ветра до 30 метров в секунду, сильная гололедица, мокрый снег и дождь.

Губернатор Виктор Томенко объявил о введении для оперативных служб режима повышенной готовности. По его поручению сформированы мобильные спецподразделения для дежурств на особо опасных участках. Шесть спасателей со спецтехникой направлены в Алейск. Вездеход может быть использован как передвижной пункт обогрева. Три человека из опергруппы МЧС дежурят в Поспелихе, четыре спасателя – в районе Змеиногорска. В Барнауле работает аэромобильная группировка. В МЧС вновь предупреждают население края: высока вероятность дорожной аварийности, обрывов линий связи и электропередач, падения деревьев, срывов кровли со зданий. В условиях непогоды, водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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