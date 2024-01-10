Дорога. Зима. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Экстренные службы предупреждают, что высока вероятность возникновения различных ЧС: обрывов линий связи и электропередачи, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций

В Алтайском крае усилили работу экстренных служб в преддверии урагана, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В районах, где наиболее высокий риск происшествий, выехали специально сформированные группы. Специалисты МЧС, в том числе оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, заранее приступили к дежурству на особо опасных участках. При необходимости сотрудники будут оказывать помощь попавшим в беду, координировать работу сил и средств.

В усиленном режиме работают все подразделения систем энергообеспечения, дорожные службы, готовы социальные объекты – все обеспечены дополнительными источниками электро– и теплоснабжения.

Напомним, во второй половине дня 10 января и сутки 11 января по краю ожидается мокрый снег и дождь, гололед, метели. Местами ветер может достигнуть ураганной скорости до 33 м/с и более.

Взято отсюда