На протяжении двух дней почти 50 пилотов из Барнаула, Новоалтайска, Новосибирска, Горно-Алтайска и Новокузнецка вели борьбу в трех классах соревнований

Барнаульский гребной канал вновь стал местом проведения кольцевых автогонок на льду. Соревнования состоялись в минувшие выходные, 13–14 января. Своеобразный колорит прошедшим стартам добавила причудливая погода этой зимы.

Как рассказали “Толку” в Алтайской федерации автомобильного спорта, участники прошедших стартов разделились на три класса по типу привода, где полный привод разбился еще на два – Sport и Lite.

Взято отсюда