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Эквадор передаст США старую российскую и украинскую технику взамен на новую

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Эквадор передаст США старую российскую и украинскую технику взамен на новую

При этом передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов

Правительство Эквадора до конца января планирует обменять российскую и украинсую технику на новую из США — стоимостью в 200 миллионов долларов, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью радиостанции Canela, комментируя сотрудничество с Вашингтоном в вопросах безопасности, пишет РИА Новости.

“Да, одна из форм – это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму 200 миллионов долларов. Это мы завершим в конце текущего месяца. Для дальнейшей помощи вчера днем после издания указа мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через несколько дней, два или три дня, они представят пакет помощи для Эквадора”, – сказал Нобоа.

Политик не уточнил, какую именно технику предполагается обменять – военного или гражданского назначения. Известно, что в Эквадоре используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК “Игла”. Стоит отметить, что передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов.

Местные СМИ год назад сообщали, что правительство бывшего президента Эквадора Гильермо Лассо обсуждало возможную передачу Украине российской техники, однако никаких действий власти тогда не предприняли.

В 2023 году замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе встречи с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду на то, что Эквадор не примет решение о поставке вооружения на Украину.

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