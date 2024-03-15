Экзотика из Африки: в Бийске продают детеныша полуобезьяны

Галаго сенегальский – иное название полуобезьяны, обитающей в саванне и горных лесах

В Бийске на сайте для размещения объявлений продают детенышей необычного животного. Галаго сенегальский – маленькая полуобезьянка, обитающая в Африке.

Фото: Скриншот: платформа для размещения объявлений “Авито”

Вот, как продавец описывает экзотического домашнего питомца, которого можно приобрести за 150 тыс. руб.

“Предлагаются к бронированию. Чудесные малыши сенегальского галаго, родились 9.02.24 г. Это очаровательные маленькие полуобезьянки с большими глазками, посмотрев в которые, вы влюбитесь в эти милейшие существа с первого раза! Дружелюбные и любопытные, скучать вам не дадут! Они очень контактны к человеку, ласковые, любят играть, у них мягкая пушистая шерстка, ручки и ножки без коготков, очень просты в содержании”

Однако стоит упомянуть, по свое природе галаго – ночной житель. В дневное время обезьяны спят.

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Взято отсюда