Ель на проводах: в Бийске остались последствия с момента последнего урагана

Опасная конструкция осталась по пер. Ф. Худоногова

По информации ВКонтакте “Инцидент Бийск”, в городе остались неустраненные последствия ураганного ветра. Упавшие деревья остаются в городе и за его чертой. Но самые опасные из них те, которые в буквальном смысле зависли на проводах.

Так, по переулку Федора Худоногова после сильных порывов ветра, которые были не так давно, упала ель и повисла на проводах.

– Никаких сдвигов, как мне донесли, что хозяин не имеет права спилить данное дерево, по всей вероятности будем ждать когда всем районом останемся без света.

Известно, что пилить деревья на своем участке разрешается, если они посажены собственником. В иных случаях можно даже нарваться на штраф. Этим и объясняется промедление с уборкой данного дерева.

– К электрикам надо обращаться, пускай спиливают. У нас на Сибирской два года назад рябину варварски вырубили, якобы к проводам близко, хотя до проводов было около метра, – делятся советами с пострадавшими.

Действительно, распоряжаться деревьями может только собственник участка. Но в законе речь идет о растущих деревьях. А те, что упали по естественным причинам, например, из-за сильного ветра, считаются валежником. Их кто угодно может пилить и использовать в личных целях, к примеру, для отопления, предполагают бийчане.

Однако деревья, которые касаются проводов, становятся заботой другой службы – электриков. Заявку можно оставить по телефону обслуживающей организации.

погода на 10 дней , погода в крае ,

Взято отсюда