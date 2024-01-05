Электронные кошельки и лимиты по операциям: Wildberries ввел новые правила по оплате

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05 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Популярный маркетплейс Wildberries ввел для клиентов новые правила по оплате товаров. Пишет “А теперь внимание!”.

Речь идет о том, что покупатели получили новую возможность, которая касается расчета при приобретении вещей.

Клиентам стал доступен «WB Кошелек». Им может воспользоваться любой желающий. Баланс пополняется через Систему быстрых платежей. Для этого понадобится только номер мобильного телефона.

Сервис предоставит покупателю возможность открыть свой кошелек анонимно, но в этом случае будут ограничения. К примеру, остаток на счете должен быть не больше 15 тысяч рублей, а общий месячный лимит составит 40 тысяч рублей. Если деньги были закинуты в приложение, то вывести их не дадут.

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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Автор: glavred

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