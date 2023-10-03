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Электронный градусник больше не соврет: вот как правильно измерять температуру

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Электронными термометрами измерять температуру тела удобнее, чем ртутными. Но многие жалуются, что градусники занижают или, напротив, завышают показатели. Проблема не всегда в неточности приборов.

Очень важна техника использования. В беседе с порталом «Городовой» врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, что нужно учесть, чтобы получить правильные данные. Нюансов немало.

Ртутные и гелевые точнее, они могут считаться эталоном. Электронные термометры, строго говоря, предназначены для скрининга. Однако для понимания температуры тела достаточно и их.

Они более безопасны, быстры. Позволяют понять, что что-то происходит с организмом. Но чувствительны к месту, куда прикладываешь. Их можно использовать в ротовой полости, подмышечной впадине или ректально. Второй вариант – самый распространенный.

«Датчик должен быть правильно расположен в подмышечной впадине. Если неверно установить, он будет давать некорректную температуру. Когда человек потеет, температура падает. Поэтому нужно протирать подмышку и насухо измерять.

Не надо бегать, прыгать, перемещаться. В спокойном положении мерим. Техника к конкретной модели должна быть написана в инструкции», – отметил специалист.

Фото: powaryonok.ru

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