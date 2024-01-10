Электропоезд насмерть сбил российского подростка, который завязывал шнурки на путях

Мальчик не заметил состав из-за капюшона

Фото: unsplash.com

9 января в Ростовской области поезд сбил 14-летнего подростка. Как сообщает Rostovgazeta.ru, инцидент с жителем станицы Егорлыкской произошел на станции Атаман.

По предварительной информации, мальчик нарушил правила безопасности на железной дороге. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Товарищ погибшего подростка рассказал, что дети решили перейти пути в неположенном месте. У мальчика развязались шнурки, и он решил завязать их прямо на рельсах, не услышав звука приближения электрички из-за капюшона.

Погибший попросил друга подождать, но когда последний поднял голову, его товарища уже сбил поезд.

В транспортной полиции призвали граждан соблюдать осторожность при приближении к железной дороге и снимать капюшоны и наушники. Кроме того, следует внимательно смотреть по сторонам, сами пути можно пересекать только в установленных местах – через пешеходные мосты, тоннели, переезды или с помощью специальных настилов.

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