Электросамокаты – замедлить, наливайки – закрыть. Как пройдет мартовская сессия АКЗС?

В повестку внесено почти 30 вопросов, многие из них – весьма острые и дискуссионные

Запретить “алкомаркеты” в многоквартирных домах, ввести новые меры поддержки для многодетных семей, ограничить скорость электросамокатчиков до скорости ежа. Эти и другие инициативы намерены рассмотреть депутаты АКЗС на сессии 28 марта. Судя по повестке (а в нее внесено аж 28 вопросов), первая весенняя сессия обещает быть весьма дискуссионной. Рассказываем подробнее.

Новые меры поддержки для многодетных семей

Как и ранее писал amic.ru, поправки разработали в связи с январским указом президента № 63 “О мерах социальной поддержки многодетных семей”. Руководителям субъектов дали поручения принять соответствующие меры поддержки.

Согласно документу, членам многодетных семей предоставят право бесплатно посещать музеи, парки, выставки, ездить в общественном транспорте (трамваях, троллейбусах и электричках), получать горячее питание в школах. Семьи смогут воспользоваться выплатой на покупку одежды и спортивной формы для занятий в образовательных учреждениях, а также компенсацией ЖКХ. На все эти цели из бюджета региона дополнительно выделят 1,05 млрд рублей.

Подробнее о том, как собираются поддерживать многодетных в регионе, читайте в материале по ссылке ниже.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости алтайского края и республики алтай ,