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Елена Безрукова исполнила новогоднее желание 10-летнего мальчика из ЛНР

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Елена Безрукова исполнила новогоднее желание 10-летнего мальчика из ЛНР

Министр культуры Алтайского края приняла участие в благотворительной акции “Елка желаний”

Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края в рамках благотворительной акции “Елка желаний” исполнила мечты 15-летней девочки из Барнаула и 10-летнего мальчика из города Зимогорье Луганской Народной Республики, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Ученица 9 класса с. Власиха очень любит рисовать простым карандашом, но пока девочка еще не определилась с будущей профессией, но, задумывается о профессии архитектора. Поэтому мечта школьницы – побывать в мастерской настоящего художника.

26 декабря при содействии министра культуры школьница вместе с мамой были приглашены в мастерскую известной и талантливой алтайской художницы Евгении Октябрь. Девочка не только посмотрела, где художник создает свои шедевры, но и сама поучаствовала в мастер-классе. Художница раскрыла некоторые секреты своего мастерства, и отметила, что любой профессии необходимо учиться.

А вот мальчик из Луганской Народной Республики мечтал о новом велосипеде. Посылку с подарком и личным поздравлением от министра культуры отправили в ЛНР на днях.

– Очень надеемся, что подарок успеют доставить к Новому Году. Ведь мечты должны сбываться!, – отметила Елена Безрукова.

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Взято отсюда

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