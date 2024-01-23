Елена Блиновская Фото: Кадр из YouTube

При этом у Блиновской есть доступ к телевизору, холодильнику и чайнику. Кроме того, блогеру доступны библиотека и ежедневные прогулки

Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру московского СИЗО для женщин № 6 “Печатники”, сообщает “Известия”.

“Сейчас Блиновская находится в обычной карантинной камере. Это 20-местная камера. Это происходит постоянно: людей помещают в карантин, где выясняют все обстоятельства, выясняют не был ли человек судим, его болезни. После этого человеку подбираются сокамерники в его будущей постоянной камере”, — указал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Мельников уточнил, что часто люди, попадая в такие условия, находятся в стрессе.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов, а также неправомерный оборот средств платежей. По данным следствия, Блиновская не уплатила налогов на 918 млн руб. с помощью схемы “дробления” бизнеса, за счет которой блогер занижала свои доходы.

На заседании суда 22 января Блиновская не признала вину в неправомерном обороте средств платежей.

По данным Mash, на заседании Блиновская расплакалась, когда муж передал ей сумку с теплыми вещами.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов на общую сумму более 918 млн рублей и легализации преступных доходов. В деле фигурирует и ее супруг Алексей Блиновский.

Взято отсюда