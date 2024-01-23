реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек

Елена Блиновская Фото: Кадр из YouTube

При этом у Блиновской есть доступ к телевизору, холодильнику и чайнику. Кроме того, блогеру доступны библиотека и ежедневные прогулки

Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру московского СИЗО для женщин № 6 “Печатники”, сообщает “Известия”.

“Сейчас Блиновская находится в обычной карантинной камере. Это 20-местная камера. Это происходит постоянно: людей помещают в карантин, где выясняют все обстоятельства, выясняют не был ли человек судим, его болезни. После этого человеку подбираются сокамерники в его будущей постоянной камере”, — указал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Мельников уточнил, что часто люди, попадая в такие условия, находятся в стрессе.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов, а также неправомерный оборот средств платежей. По данным следствия, Блиновская не уплатила налогов на 918 млн руб. с помощью схемы “дробления” бизнеса, за счет которой блогер занижала свои доходы.

На заседании суда 22 января Блиновская не признала вину в неправомерном обороте средств платежей.

По данным Mash, на заседании Блиновская расплакалась, когда муж передал ей сумку с теплыми вещами.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов на общую сумму более 918 млн рублей и легализации преступных доходов. В деле фигурирует и ее супруг Алексей Блиновский.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

На Алтае простятся с опытным военным, погибшим в зоне СВО

24.01.2024

 Интересное

МТС запускает мобильное антиспам-приложение Защитник

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае предлагают легализовать гостевые дома

24.01.2024

 Интересное

В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

24.01.2024

 Интересное

В Алтайский край после черного неба и мороза придет тепло до -3 градусов

24.01.2024

 Интересное

Митя Фомин заявил, что его мама живет в ужасных условиях в Новосибирске

24.01.2024

 Интересное

10 алтайских школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

24.01.2024

 Интересное

В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

24.01.2024

 Интересное

Московская пенсионерка сгорела из-за китайского одеяла с подогревом

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске