Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

Елочные базары Фото: Виталий Барабаш

20 января на территории краевой столицы пройдет акция, в рамках которой горожане могут сдать хвойные деревья на переработку

Жители Барнаула имеют возможность сдать на переработку хвойные деревья, которыми они украшали свои дома на новогодние праздники.

20 января в краевой столице состоится акция по сбору и переработке елей, пихт и сосен “Елки-палки”.

В период с 11:00 до 12:30 пункты сбора хвойных деревьев будут работать по следующим адресам:

  • Площадь Октября, “Зеленый сквер”;
  • ТРЦ “Гулливер Парк” (Красноармейский, 51а);
  • ТРЦ “ОГНИ”;
  • Балтийская, 53;
  • Площадь Народная.

Акция направлена на то, чтобы сократить количество отходов, которые накапливаются на новогодние праздники, а также призвать горожан к заботе об окружающей среде.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

07.01.2024

 Интересное

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

07.01.2024

 Интересное

Массовая смертельная авария произошла на трассе в Зональном районе

07.01.2024

Thumbnail
Интересное

В МЧС поделились подробностями массовой смертельной аварии в Алтайском крае

07.01.2024

 Интересное

В 2024 году заработают новые правила, по которым банки возвращают деньги

07.01.2024

 Интересное

Рождество Христово: главные традиции великого праздника

07.01.2024

 Интересное

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

07.01.2024

 Интересное

С частицами мощей. Что за чудотворную икону привезли в Барнаул и на сколько

07.01.2024

 Интересное

Каким будет 2024 год Дракона? Предсказания знаменитых провидцев

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix