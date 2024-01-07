Елочные базары Фото: Виталий Барабаш

20 января на территории краевой столицы пройдет акция, в рамках которой горожане могут сдать хвойные деревья на переработку

Жители Барнаула имеют возможность сдать на переработку хвойные деревья, которыми они украшали свои дома на новогодние праздники.

20 января в краевой столице состоится акция по сбору и переработке елей, пихт и сосен “Елки-палки”.

В период с 11:00 до 12:30 пункты сбора хвойных деревьев будут работать по следующим адресам:

Площадь Октября, “Зеленый сквер”;

ТРЦ “Гулливер Парк” (Красноармейский, 51а);

ТРЦ “ОГНИ”;

Балтийская, 53;

Площадь Народная.

Акция направлена на то, чтобы сократить количество отходов, которые накапливаются на новогодние праздники, а также призвать горожан к заботе об окружающей среде.

Взято отсюда