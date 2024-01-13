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Елку на площади Сахарова в Барнауле начнут разбирать 14 января

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Елку на площади Сахарова в Барнауле начнут разбирать 14 января

Площадь Сахарова перед Новым годом Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Работы по демонтажу новогодних елок и городков пройдут и в районах города. Например, в Ленинском районе демонтаж начнут 16 января

В Барнауле к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова приступят 14 января, сообщили в администрации города.

“Автодорстрою” предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде елка будет храниться на складе до следующего Нового года.

Также работы по демонтажу новогодних елок и городков пройдут в районах города. В Индустриальном с 15 января будут демонтировать снежные городки в парке спорта Смертина и в микрорайоне Новосиликатный. Также начнется демонтаж во Власихе. Cпециалисты подрядной организации убирают и новогодние уличные конструкции, декоративные световые архитектурные формы. Завершить работы планируется до 19 января.

Взято отсюда

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