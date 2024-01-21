Емельян Перезимник: приметы и какой обряд по поверьям проводили 21 января

Если в этот день метель, то лучше воздержаться от дальней дороги
21 января православные вспоминают святителя Емелиана, епископа Кизического, который был сослан в заточение за православную веру и там умер.
В народе 21 января называют Емельяном Перезимником. Считалось, что в этот день поворачивает зима к весне, погода начинает меняться.
По традиции в первую половину дня нельзя было работать, поэтому люди ходили друг к другу в гости. Так, сначала шли к кумовьям и несли угощения. В ответ от них должен быть обязательно подарок – мыло и полотенце. По поверьям, что такой обряд наделяет детей здоровьем и силой.
Приметы
- Если подуют сильные ветра, то лето будет голодное, грозное.
- Если метет метель, лучше не отправляться в дорогу, поскольку в этот день вьюга считается особенно опасной и сильной.
- Если на Емельяна тихо (нет ветра), то лето будет солнечное. Ветер подул с юга – к грозам летом. Северный ветер – к усилению стужи. Безветренная погода – к ясному и теплому лету.
- День выдался ясным – к засухе.
- Какая погода на Емельяна, таким и будет весь август.
- Луна светит ярко – к морозам.
- Сильная стужа в этот день – тепло наступит не скоро.
- Если в этот день человек заболел, то совсем скоро он поправится.
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Взято отсюда